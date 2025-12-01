الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طوباس وعقابا بالضفة المحتلة

    تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الاثنين، عدوانها على مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمين نائل سمير عبد الرازق (22 عامًا) بعد مداهمة منزل ذويه في مدينة طوباس، علمًا بأنه تعرض للاحتجاز والتحقيق الميداني خلال العدوان على المدينة قبل يومين”، مضيفةً أنه “تم احتجاز ستة مواطنين آخرين والإفراج عنهم لاحقًا”.

    وأضافت المصادر أن “آليات الاحتلال وقوات من المشاة انتشرت في أحياء مدينة طوباس وبلدة عقابا، تزامنًا مع فرض حظر التجول وإغلاق المداخل بالسواتر الترابية”، وتابعت: “كما نفذت قوات الاحتلال عمليات إنزال لجنود من مروحيات في موقعين قرب طوباس وعقابا”.

    يُذكر أن قوات الاحتلال أعادت اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا فجر الاثنين، بعد يوم من انسحابها عقب عدوان استمر أربعة أيام متواصلة.

    المصدر: وكالة وفا

    مواضيع ذات صلة

    جيش الاحتلال يعيد اقتحام طوباس ويغلقُ مداخلها بالأتربة

    جيش الاحتلال يعيد اقتحام طوباس ويغلقُ مداخلها بالأتربة

     تظاهرات أمام منزل هرتسوغ: لا لبراءة “نتنياهو”

     تظاهرات أمام منزل هرتسوغ: لا لبراءة “نتنياهو”

    “صناعة الفخار تنهض من جديد في غزة… تراث يتحوّل إلى ضرورة تحت الحصار”

    “صناعة الفخار تنهض من جديد في غزة… تراث يتحوّل إلى ضرورة تحت الحصار”