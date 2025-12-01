الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طوباس وعقابا بالضفة المحتلة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الاثنين، عدوانها على مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمين نائل سمير عبد الرازق (22 عامًا) بعد مداهمة منزل ذويه في مدينة طوباس، علمًا بأنه تعرض للاحتجاز والتحقيق الميداني خلال العدوان على المدينة قبل يومين”، مضيفةً أنه “تم احتجاز ستة مواطنين آخرين والإفراج عنهم لاحقًا”.

وأضافت المصادر أن “آليات الاحتلال وقوات من المشاة انتشرت في أحياء مدينة طوباس وبلدة عقابا، تزامنًا مع فرض حظر التجول وإغلاق المداخل بالسواتر الترابية”، وتابعت: “كما نفذت قوات الاحتلال عمليات إنزال لجنود من مروحيات في موقعين قرب طوباس وعقابا”.

يُذكر أن قوات الاحتلال أعادت اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا فجر الاثنين، بعد يوم من انسحابها عقب عدوان استمر أربعة أيام متواصلة.

المصدر: وكالة وفا