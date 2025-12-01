مادورو: واشنطن تحاول الاستيلاء على نفط فنزويلا بالقوة

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على احتياطيات بلاده النفطية الأكبر في العالم، وذلك عبر تعزيز انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.

وقال مادورو، في رسالة موجّهة إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، إن واشنطن تسعى لتحقيق هذا الهدف باستخدام “القوة العسكرية الفتاكة”، في خطوة اعتبر أنها تهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وتمس سوق النفط العالمي.

كما وأشار مادورو إلى أن الولايات المتحدة حشدت نحو 15 ألف جندي و14 سفينة حربية في الكاريبي، إضافة إلى إعادة نشر حاملة الطائرات العملاقة “يو إس إس جيرالد آر فورد” من البحر المتوسط إلى المنطقة، مصحوبة بسفن حربية وقاذفات بعيدة المدى.

وف سياق متصل تزعم واشنطن إن المهمة في البحر الكاريبي تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات، وتزعم أن قواتها قتلت أكثر من 80 شخصًا في عمليات ضد قوارب تهريب مزعومة، وهي رواية ترفضها كاراكاس.

وتأتي رسالة مادورو بعد يوم واحد من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتبار المجال الجوي الفنزويلي “مغلقًا بالكامل”، وسط تصاعد التوترات وتكهنات حول احتمال شن عملية عسكرية تستهدف فنزويلا أو السعي لتغيير النظام في كاراكاس.

ووجّه مادورو رسالته إلى الدول الأعضاء في أوبك وكذلك أوبك+، التي تضم منتجين كبارًا مثل روسيا، محذّرًا من المخاطر التي قد تطال إنتاج بلاده النفطي واستقرار السوق العالمي إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد تحركاتها.

