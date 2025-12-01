7 منظمات دولية تطالب بتسريع تنفيذ مذكرات اعتقال قادة الاحتلال “الإسرائيلي”

دعت سبع منظمات حقوقية دولية اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى الإسراع في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الصهيوني، بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد والاضطهاد.

وأكد البيان أن رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” ووزير الحرب السابق “يوآف غالانت” من بين المسؤولين المستهدفين بهذه المذكرات، وشددت المنظمات على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم.

كما نبهت المنظمات إلى أن الوضع في غزة منذ أكتوبر 2023 يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ دون قيود.

وشددت المنظمات على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم وعاصمتها القدس، كحق غير قابل للتصرف، معتبرة أن اليوم العالمي للتضامن ليس مجرد مناسبة رمزية، بل نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه الشعب الفلسطيني.

المنظمات الموقعة على البيان: الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف، جمعية ضحايا التعذيب – جنيف، مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن، منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان – باريس، منظمة إفدي الدولية – بلجيكا، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول، والتضامن لحقوق الإنسان – جنيف.

المصدر: وكالة شهاب