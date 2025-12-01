الإثنين   
    بلدية علي النهري تباشر جولات ميدانية لتطبيق معايير سلامة الغذاء

      في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، باشرت بلدية علي النهري، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، جولات ميدانية شاملة على المحال التجارية والملاحم والأفران والمطاعم ومحال السوبرماركت في البلدة. وتهدف هذه الجولات إلى التوعية وتعزيز الالتزام بالإرشادات الصحية ومعايير سلامة الغذاء الصادرة عن وزارة الصحة.

      وشدّد فريق المتابعة في البلدية على جميع أصحاب المصالح بضرورة تأمين بيئة صحية وآمنة للمنتجات الغذائية، بما يحمي صحة المستهلكين ويعزز الثقة بالمؤسسات المحلية.

      كما دعت البلدية الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو انتهاك للمعايير عبر الاتصال مباشرة بالبلدية، حفاظًا على سلامة الجميع ورفع مستوى الرقابة الصحية في البلدة.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

      البقاع بعد عام على العدوان.. رسائل صمود ومقاومة

      عدوان إسرائيلي يستهدف جرود شمسطار في البقاع شرقي لبنان

      لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع ينعى المناضل القومي العربي زاهر الخطيب

