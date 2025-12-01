بلدية النميرية: تحويل كل فرصة وكل مورد لخدمة المواطنين

في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية، تواصل بلدية النميرية عملها رغم الإمكانات المحدودة، مع التركيز على حماية صمود الأهالي وتأمين الحد الأدنى من الخدمات.

رئيس البلدية علي فرحات أكّد اعتماد مبدأ “على قدّ بساطك مدّ إجريك”، أي استثمار كل فرصة وكل مورد لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى الاعتماد على الرسوم والمعاملات المحلية لتغطية النفقات.

تركّزت جهود البلدية على المياه والنفايات والطرق والكهرباء، مع العمل على تحسين أداء الآبار المتضررة بالتعاون مع شركات وجهات داعمة، وتنفيذ خطة فرز النفايات بنسبة تجاوب أولية بلغت 30%. كما وزعت البلدية نحو 8500 شتلة خضار على 50 عائلة لدعم الزراعة المحلية، ونظمت ندوات وورشًا حول البيئة، الذكاء الاصطناعي، والصحة للأطفال.

كما تابعت البلدية صيانة الطرق وإصلاح أضرار الحرب، بالتعاون مع جهاد البناء ومجلس الجنوب، ومتابعة الأعطال الكهربائية، مع تقديم طلبات لتركيب إنارة بالطاقة الشمسية.

وختم فرحات بالدعوة لتفهّم واقع البلدية، مؤكدًا الاستمرار في تقديم الخدمات ضمن الإمكانيات المتاحة، مع الأمل في توسيع دائرة الخدمات مستقبلاً.

المصدر: جمعية العمل البلدي