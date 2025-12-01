الخارجية الهنغارية: لن نتخلى عن قنوات التواصل الدبلوماسية مع موسكو

أكد وزير الخارجية الهنغاري “بيتر سيارتو” أن روسيا ستظل لاعباً محورياً في الأمن الأوروبي والعالمي، سواء رغبت دول أوروبا بذلك أم لا، مشدداً على أن بلاده لن تتخلى عن قنوات التواصل الدبلوماسية مع موسكو.

و أشار سيارتو إلى أن المصالح الوطنية الهنغارية تفرض استمرار العلاقات مع روسيا، التي تزود بلاده بنسبة كبيرة من احتياجاتها من الطاقة، مضيفاً أن بلاده لا تلتزم بما وصفه بـ”التيار الليبرالي السائد في بروكسل”.

كما ورفض الوزير الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء “فيكتور أوربان” بسبب زيارته الأخيرة إلى موسكو، مؤكداً أن مهمة الحكومة تمثيل مصالح الشعب الهنغاري وليس إرضاء الضغوط الأوروبية أو الخطاب الليبرالي.

وتأتي تصريحات سيارتو بعد لقاء جمع أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين الجمعة الماضية واستمر حوالي أربع ساعات، ووصف أوربان المحادثات بأنها ناجحة وأسفرت عن ضمانات قوية لتوريدات الطاقة إلى هنغاريا.

المصدر: نوفوستي