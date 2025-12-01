الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:39
    لبنان

    خوفاً من وقوعها بيد روسيا أو الصين.. واشنطن تطلب استعادة قنبلة غير منفجرة من لبنان

      طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اللبنانية استعادة قنبلة أميركية الصنع من طراز “GBU-39” كانت قد استخدمها الجيش الإسرائيلي في الغارة التي أدّت إلى اغتيال الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنها لم تنفجر، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

      وقالت صحيفة جيروزالم بوست إن القنبلة سقطت في موقع الاستهداف وبقيت سليمة نسبياً، فيما نقلت تقارير لبنانية عن مخاوف أميركية من إمكانية وصولها إلى روسيا أو الصين ودراسة تكنولوجيتها المتطورة.

      كما أشارت صحيفة معاريف إلى أن القنبلة هي ذخيرة انزلاقية ذكية تنتجها شركة بوينغ، وتتميز برأس حربي فعّال ومنظومات توجيه متقدمة لا تمتلكها كل من موسكو وبكين، مما يجعل استعادتها “أولوية أمنية” لواشنطن، وفق المصادر الإسرائيلية.

      المصدر: الأناضول

