تظاهرات أمام منزل هرتسوغ: لا لبراءة “نتنياهو”

تظاهر مئات المستوطنين أمام منزل رئيس كيان الاحتلال الصهيوني “إسحاق هرتسوغ” في تل أبيب، احتجاجاً على احتمال منح العفو لرئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو”.

وجاء هذا بعدما طلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، العفو من الرئيس الصهيوني إسحق هرتسوغ.

وأوضح الدوافع التي شجعته على تلك الخطوة، قائلاً في كلمة مصورة، الأحد، إن “إسرائيل تقف أمام تحديات هائلة وبجانبها فرص عظيمة”، معتبراً أنه “لصد التهديدات واغتنام الفرص، هناك حاجة إلى وحدة وطنية”.

كما اعتبر أن “استمرار محاكمته يمزق الكيان من الداخل، ويثير خلافات عميقة، ويُعمّق الانقسامات”.

وقال “أنا متأكد، مثل كثيرين آخرين أن إنهاء المحاكمة فوراً سيسهم كثيراً في خفض التوترات وتعزيز المصالحة الواسعة التي تحتاجها دولتنا بشدة”.

كذلك، لفت إلى أنه أخذ بعين الاعتبار في قراره، النداءات المتكررة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى نظيره الصهيوني، وأردف “لقد دعا ترامب إلى إنهاء المحاكمة فوراً.

ويحاول رئيس الوزراء في كيان الاحتلال التهرب من المحاكمة محتجًا بذريعة الوضع الداخلي وبتغطية أمريكية بعد المجازر التي ارتكبها في لبنان وفلسطين المحتلة.

المصدر: يونيوز