الرئيس الكولومبي ينتقد إعلان ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا

استنكر الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إغلاق المجال الجوي لدولة أخرى، وذلك عقب مواقف أدلى بها بشأن فنزويلا.

وتساءل بيترو، من دون أن يذكر اسم ترامب: «أود أن أعرف بموجب أي قاعدة من قواعد القانون الدولي يُمكن لرئيس دولة ما إغلاق المجال الجوي لدولة أخرى؟».

وأضاف في رسالة نُشرت على منصة «أكس»، في وقت متأخر من مساء أمس، بصفته أيضاً رئيساً لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي: «لا يُمكن لرئيس أجنبي إغلاق مجال جوي وطني، وإلا فإن مفهومي السيادة الوطنية والقانون الدولي سينتهيان».

وأعلن الرئيس الأميركي، أمس، أنه ينبغي اعتبار المجال الجوي لفنزويلا «مغلقاً بالكامل»، فيما تُكثّف حكومته الضغط على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عبر نشر قواتها على نطاق واسع في منطقة البحر الكاريبي.

وأدانت كراكاس إعلان ترامب ووصفته بـ«تهديد استعماري» يؤثر على سيادة البلاد.

وأتى إعلان ترامب بعدما دعت سلطات الطيران الأميركية الطائرات المدنية التي تحلق في المجال الجوي الفنزويلي إلى توخي الحذر، نظراً لـ«تدهور الوضع الأمني والنشاط العسكري المكثّف في فنزويلا وحولها».

ومنذ ذلك الحين، علّقت ست شركات طيران، تُمثّل جزءاً كبيراً من الحركة الجوية في أميركا الجنوبية، رحلاتها من فنزويلا وإليها.

المصدر: الاخبار