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قوات العدو الاسرائيلي اقتحمت مخيم الفوار بالضفة المحتلة واعتقلت سيدة وطفلا بالقدس

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء الإثنين مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “آليات الاحتلال اقتحمت المخيم وجابت شوارعه وأحياءه، وسط إطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات”.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين سيدة وطفلا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت سيدة وطفلا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة واقتادتهما إلى مركز شرطة القشلة الصهيوني”.

المصدر: وكالة وفا