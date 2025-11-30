الأحد   
    لبنان

    رئيس المجلس الوطني للاعلام يأسف لتزوير مقال لسمير عطالله ويؤكد ملاحقته قضائيا

      أسف رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، “لتعرض مقال للزميل سمير عطالله، الصحافي المرموق الذي أقدّر شخصيا مواقفه الوطنية وخبرته الصحافية والفكرية وانتماءه العربي غير الطائفي، للتزوير”.

      وقال: “المؤسف أن هذا المقال نسب زورا إلى سمير عطالله بهدف الإساءة إليه وإلى سمعته. كما روّج بأن كاتب المقال هو صديق للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ولي شخصيا. وهذا غير صحيح إذ يلجأ البعض للترويج إلى أخبار كاذبة وملفقة أو لمقالات تعتمد على الذكاء الإصطناعي”.

      وختم: “بالتأكيد، المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع يدين مزوّر المقال أيا كان وسيلاحقه قضائيا ومع الجهات الأمنية المختصة ويعتبر ذلك إخبارا للقضاء وسيتحرى عن الجهة التي نشرت هذا المقال بقصد التشويه وفبركة المعلومات والإساءة الشخصية للزميل سمير عطالله ولي شخصيا ولصدقية الاعلام وموضوعيته والخبر الصحيح”.

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سريلنكا | المياه تغمر مناطق في العاصمة السريلانكية والسلطات تعلن حالة الطوارئ جراء فيضانات واسعة

      باكستان تدرس السماح بدخول مساعدات إنسانية لـ”الشعب الأفغاني”

      مراسل المنار: محلقة إسرائيلية القت قنبلة صوتية باتجاه بلدة مارون الراس جنوبي لبنان

