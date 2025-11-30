قاليباف: الحرس الثوري يلعب دوراً بارزاً في مكافحة الإرهاب في غرب آسيا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أنّ الخطوة الأسترالية الأخيرة ضدّ الحرس الثوري لن تنجح في التأثير على نفوذ هذه المؤسسة.

وفي السياق، أعلن عن إدانة مجلس الشورى الإسلامي بشدّة “قرار الحكومة الأسترالية بوضع الحرس الثوري على لوائحها الخاصة”، واصفاً الخطوة بأنها “إجراء معادٍ لإيران”. وأوضح أنّ الحرس الثوري “منبثق من إرادة الشعب الإيراني، وله دور محوري في مكافحة الإرهاب في غرب آسيا، وأن الاتهامات التي تُوجَّه إليه واهية ولا يمكن لها المساس بنفوذه”.

كما قال قاليباف إنّ أستراليا “إن كانت تتصور أنّ بهذه الخطوة تقدّم خدمة للكيان الصهيوني أو تُلهي الرأي العام عن جرائم الإبادة في غزة، فعليها أن تدرك أنّ عار الاصطفاف مع الصهاينة سيبقى في ذاكرة شعوب المنطقة والعالم الإسلامي”.

المصدر: موقع المنار