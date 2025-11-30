الأنصاري: أي تطبيع محتمل بين الدوحة و”تل أبيب” لن يتم إلا في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن “أي تطبيع محتمل بين الدوحة وتل أبيب لن يتم إلا في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية”.

المتحدث باسم الخارجية القطرية، وفي تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أكد أنه “لا يحق لـ”إسرائيل” أن تعطل الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بحجة احتجاز جثتَي أسيرين”.

وأوضح الأنصاري أن “قطر وشركاؤها يواصلون جهودهم للانتقال للمرحلة الثانية وتحقيق سلام مستدام ينهي الحرب بشكل كامل”، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن “الانتقال للمرحلة الثانية يحتاج تعاون جميع الأطراف الإقليمية والدولية بما في ذلك الولايات المتحدة”.

كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن “التركيز الحالي منصب على تثبيت وقف إطلاق النار لفترة كافية تمهيدًا لحل سياسي شامل”.

المصدر: موقع المنار