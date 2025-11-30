قطع جائر للأشجار داخل الحرم النهري في أرزي… و”الليطاني” تتحرّك

كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، عن ارتكاب مجهولين جريمة بيئية تمثّلت بتنفيذ أعمال قطع جائر للأشجار ليلاً داخل الحرم النهري في المنطقة العقارية أرزي، في مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 77/2018.

وأعلنت المصلحة أنها باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي شملت: توثيق التعدّي بالصورة وتحديد الموقع، تنظيم محضر كشف بالأضرار اللاحقة بالغطاء النباتي والحرم النهري، إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات بحق المرتكبين، والتنسيق مع القوى الأمنية لمنع تكرار التعدّي وضبط المعدات المستخدمة.

وأكدت المصلحة أنّ أي اعتداء على الحرم النهري يشكّل تهديداً مباشراً للنظام البيئي واستقرار ضفاف النهر، مشددة على أنها ستتابع ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.