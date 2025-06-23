عربي وإقليمي

البخيتي: نقف بجانب إيران ونبارك ضرباتها للقواعد الامريكية في المنطقة

بارك عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله في اليمن محمد البخيتي عملية “بشائر الفتح” الايرانية التي استهدفت قاعدة “العديد” الاميركية في قطر.

وقال البخيتي في تعليق له مساء الإثنين “نبارك الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية الامريكية في المنطقة”، وتابع “نجدد التأكيد على وقوفنا إلى جانب إيران أو اي دولة إسلامية تتعرض للعدوان الأمريكي”.

يذكر ان قوات الحرس الثوري الاسلامي في إيران استهدفت قاعدة العديد الاميركية في قطر، في إطار الرد الإيراني على العدوان الاميركي الذي استهدف عدة مواقع في إيران.

المصدر: موقع المنار