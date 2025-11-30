بابا الفاتيكان يصل عصراً إلى بيروت في زيارة وصفت بالتاريخية

يبدأ بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر زيارة إلى لبنان اليوم الأحد وصفت بالتاريخية قادماً من تركيا.

ويصل البابا قرابة الرابعة إلاَّ ربعاً من بعد الظهر إلى مطار بيروت الدولي ويقام له استقبال رسمي كما سيقام استقبال شعبي حاشد على طريق المطار. ومن المقرر ان يلتقي الرؤساء الثلاثة والسلطات وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي وشخصيات روحية ودينية.

وبمناسبة الزيارة، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن تدابير سيتم اتخاذها لحظة وصول الحَبر الأعظم الى مطار بيروت، حيث سيتم قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ سير الزيارة، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:

من مطار بيروت الدولي إلى القصر الجمهوري، ومن مخرج المطار – مستشفى الرسول الأعظم – جسر عماد مغنية – جسر الصفير – الصيّاد – تقاطع الماكدونالدز – تقاطع مستشفى قلب يسوع – القصر الجمهوري، من الرابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة عصراً حتى الخامسة وعشر دقائق من غروب اليوم.

ومن القصر الجمهوري إلى السفارة البابوية في حريصا عند الخامسة وأربعين دقيقة وقت الغروب.

البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان

الأحد 30 تشرين الثاني 2025:

مطار بيروت – لقاءات رسمية

15.45: الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت (مراسم الاستقبال الرسمية)

16.45: زيارة الى رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري

17.15: لقاء مع رئيس مجلس النواب

17.30: لقاء مع رئيس مجلس الوزراء

18.00 لقاء مع السلطات، وممثلي المجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي (كلمة الأب الأقدس).

الاثنين 1 كانون الأول 2025:

عنايا – حريصا – بيروت – بكركي

9.45: زيارة وصلاة عند ضريح القديس شربل مخلوف في دير مار مارون – عنايا

11.20: لقاء مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان – حريصا (كلمة الأب الأقدس)

12.30: لقاء خاص مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية

16.00: لقاء مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء – بيروت (كلمة الأب الأقدس)

17.45: لقاء مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني – بكركي (كلمة الأب الأقدس)

الثلاثاء 2 كانون الأول 2025:

جل الديب – بيروت – روما

8.30: زيارة للطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليب – جل الديب

9.30: صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت

10.30: الاحتفال بالقداس الإلهي في “الواجهة البحرية لبيروت” (عظة الأب الأقدس)

12.45: مراسم الوداع الرسمي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت (كلمة الأب الأقدس)

13.15: المغادرة إلى روما

16.10: الوصول إلى مطار روما/فيوميتشينو الدولي

المصدر: موقع المنار