عربي وإقليمي

“الجبهة الشعبية” أشادت بعملية “بشائر الفتح” ضد القواعد الأمريكية: خطوة متقدمةً في كسر الهيمنة

نوهت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في بيان لها الاثنين “بالعملية الإيرانية (بشائر الفتح) التي استهدفت قواعد العدوان الأميركي في ردّ مشروع على العدوان الأميركي السافر الذي طال منشآت الجمهورية الإسلامية الإيرانية النووية”.

واكدت الجبهة ان “من حق إيران كدولة ذات سيادة، أن تدافع عن أرضها وشعبها ومقدّراتها وترد على العدوان باستهداف القواعد الأميركية والصهيونية أينما وُجدت وهو حقّ تكفله القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، وتابعت ان “هذا الرد يمثل خطوةً متقدمةً في كسر الهيمنة والردع الأميركي – الصهيوني في المنطقة”.

ولفتت الجبهة الى ان “صواريخ بشائر الفتح الثقيلة التي دكّت القواعد الأميركية في الخليج، تعكس تطوراً نوعياً في معادلة الردع وتؤكد أنّ إيران تملك إرادة ومقدرة الرد ولن تسمح للعدو الأمريكي-الصهيوني بتحديد ميدان وشروط المواجهة”.

واضافت الجبهة ان “كل التهديد والوعيد الأمريكي خلال الأيام الماضية فشل في ثني طهران عن ممارسة حقّها السيادي في الرد، وهو ما يجب أن يُشكّل دافعاً لكل قوى الأمة وأحرار العالم لتمتين جبهة المواجهة وتعزيز التنسيق بين أطراف فصائل المقاومة في مواجهة هذا العدوان المزدوج الأميركي – الصهيوني”.

واكدت الجبهة على “الدعم الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معركتها العادلة ضد الغطرسة الأميركية – الصهيونية”، ودعت “الشعوب وقواها الحية إلى التعبير الواضح عن رفضها للعدوان وإلى الوقوف إلى جانب إيران والمقاومة في معركة الدفاع عن السيادة والكرامة”.

المصدر: موقع المنار