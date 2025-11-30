هجوم روسي قرب كييف… وحراك دبلوماسي أميركي–أوروبي لإنهاء الحرب

قُتل شخص وأُصيب 11 آخرون في هجوم روسي جديد بطائرات مسيّرة استهدف مساء السبت أطراف العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة ميكولا كالاشنيك الذي أكد إخلاء برج سكني اندلعت فيه حرائق تعمل فرق الإنقاذ على إخمادها. ويأتي الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على ضربة مماثلة الجمعة خلّفت 3 قتلى وتسببت بانقطاع واسع للكهرباء في مناطق عدة.

وبالتوازي مع التصعيد الميداني، تشهد الساحة السياسية حراكًا متزايدًا للدفع باتجاه مفاوضات سلام. إذ من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والموفد الخاص ستيف ويتكوف اليوم في ولاية فلوريدا وفدًا من المفاوضين الأوكرانيين، في إطار نقاشات حول خطة واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

وسيحضر اللقاء أيضًا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده توجّه بالفعل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذه المباحثات.

وفي السياق، أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل زيلينسكي غدًا الاثنين في باريس، لمناقشة “شروط سلام عادل ودائم”، عقب مباحثات سابقة في جنيف وتقدّم في إطار خطة السلام الأميركية.

وكان ماكرون قد شدد الأسبوع الماضي على عمل باريس وشركائها الأوروبيين على وضع صيغة نهائية لآلية تسمح باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتقديم دعم مالي مباشر لكييف، إضافة إلى تشكيل مجموعة عمل أمنية بالتعاون مع بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة لضمان أمن أوكرانيا فور التوصل إلى اتفاق سلام.

تستمر الحرب الروسية–الأوكرانية منذ 24 فبراير/شباط 2022، حين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق “عملية عسكرية خاصة”. وأدّت الحرب إلى أزمات اقتصادية وسياسية عالمية، في ظل تقديرات بتجاوز عدد القتلى من الجانبين –مدنيين وعسكريين– 240 ألفًا، وفق مصادر متعددة.

المصدر: روسيا اليوم