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حماس: آلية توزيع المساعدات الصهيونية الأمريكية في غزة هي “مصائد موت” مدروسة

أشارت حركة حماس في بيان لها الاثنين إلى “ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جرّاء ما يُسمى بآلية توزيع المساعدات الصهيونية-الأمريكية إلى 454 شهيدا، إضافة إلى 3,466 مصابا، منذ بدء العمل بها قبل أقل من شهر، يكشف عن الطبيعة الإجرامية لهذه الآلية”.

وأضافت حماس أن “ذلك يؤكد أن ما يُطلق عليه نقاط توزيع المساعدات ليست سوى مصائد موت مدروسة، تُستخدم ضمن سياسة ممنهجة لإدارة التجويع والإذلال، بهدف ارتكاب إبادة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأكدت حماس أن “هذه الجريمة المتواصلة التي تُنفّذ بغطاء دولي وصمت مخزٍ تُعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، وتفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، من خلال التدخل الفوري لوقف هذه المجازر، وتوفير آلية إنسانية بديلة وآمنة وخاضعة للأمم المتحدة والرقابة الدولية المستقلة، لإيصال المساعدات بعيدًا عن قبضة الاحتلال وتحكمه”.

ودعت حماس إلى “تفعيل المساءلة الدولية وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب على ما يرتكبونه من جرائم ضد المدنيين العزّل”، وطالبت “بتحرّك عاجل وفاعل من أجل فرض وقف شامل وفوري لحرب الإبادة التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في قطاع غزة”.

وتواصل قوات الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام