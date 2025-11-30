أوكرانيا | زيلينسكي: الدفاع الجوي “أولوية قصوى” بعد أعنف الهجمات الروسية على مرافق الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأعمال الميدانية والإصلاحات لا تزال مستمرة في مختلف أنحاء البلاد عقب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الروسية الواسعة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة ليلة أمس، مؤكدًا أن تعزيز قدرات الدفاع الجوي يظل “الأولوية الأولى” لكييف في هذا الشتاء.

وأوضح أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 19 صاروخًا، بينها صواريخ باليستية، إضافة إلى نحو 560 طائرة مسيّرة.

وفي رسالة مصوّرة، شدّد زيلينسكي على أن روسيا تواصل اتباع “التكتيكات نفسها” الرامية إلى ضرب قطاع الطاقة قبل موجات البرد، مشيرًا إلى أن تطوير أنظمة الحماية الجوية ومضاعفة الاعتراضات يمثلان محور الجهود الحالية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تتحضّر لجولة جديدة من المحادثات مع الشركاء الدوليين الأسبوع المقبل، في إطار السعي لتحسين منظومات الدفاع الجوي وتوسيع الدعم العسكري.

وأشار إلى أن وفدًا أوكرانيًا وصل مساء الخميس بتوقيت الولايات المتحدة إلى واشنطن لمواصلة الحوار المبني على “نقاط جنيف”، لبحث الخطوات النهائية الممكنة لإنهاء الحرب “بكرامة” خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وكالة يونيوز