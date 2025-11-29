السبت   
    بعد عدوان دام 4 أيام.. قوات الاحتلال تنسحب من طوباس بالضفة المحتلة

    انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، السبت، عقب عملية عسكرية استمرت أربعة أيام متواصلة، خلّفت إصابات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

    وقالت مصادر فلسطينية إن “الانسحاب جاء بعد أيام من الاقتحامات والمواجهات العنيفة، التي استخدم خلالها جيش الاحتلال القوة المفرطة ضد الطواقم الطبية والسكان”، وتابعت أنه “قبل انسحاب القوات، أصيب طاقم إسعاف فلسطيني عقب إطلاق جيش الاحتلال قنبلة غاز مباشرة باتجاه مركبة الإسعاف في مدينة طوباس”.

    وأوضحت “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان مقتضب أن “أفراد الطاقم نُقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للاختناق بالغاز المسيل للدموع”.

    وأكدت الطواقم الطبية أنها تعاملت، خلال الأيام الأربعة للعملية العسكرية، مع أكثر من 166 إصابة نتجت عن اعتداءات جنود الاحتلال بالضرب والتنكيل، مشيرة إلى أن نحو 60 إصابة منها نُقلت إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

    وفي موازاة ذلك، قال “نادي الأسير الفلسطيني” إن “قوات الاحتلال احتجزت نحو 200 مواطن خلال العملية، قبل أن تفرج عن معظمهم لاحقاً”.

