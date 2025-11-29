السيد الحوثي: من واجبنا أن نستعد بكل الأشكال للتصدي لطغيان الأعداء وإجرامهم

دعا قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي “الشعب اليمني لأن يكون حضوره في ميدان السبعين عصر غدٍ الأحد إن شاء الله حضوراً عظيماً ومهيباً وبمشاركة مليونية تؤكد للعالم ثباته العظيم وجهوزيته العالية للجولة القادمة”.

وأكد السيد الحوثي في بيانٍ له بمناسبة الذكرى الـ58 لـ”عيد الاستقلال” في اليمن أن “الشعب اليمني لن يترك الشعب الفلسطيني ولا اللبناني ولا أبناء أمتنا المظلومة فريسة للعدو الصهيوني، وأنه شعب يثق بالله ويعتمد عليه ويثق بوعده الحق في زوال الكيان الصهيوني المؤقت وأن العاقبة للمتقين”.

وتوجّه السيد الحوثي “بأطيب التهاني والتبريك لشعبنا بمناسبة عيد الجلاء ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني من عدن”، معتبراً أن “عيد الجلاء جاء بعد احتلال لمدة زمنية طويلة قرابة 128 عاماً شملت أنحاء واسعة من بلدنا، وأن المجرم البريطاني مارس خلال 128 عاماً أبشع الجرائم”.

وأوضح السيد الحوثي أن “من أكبر العوامل التي ساعدت المجرم البريطاني على الاحتلال والسيطرة الدور السلبي للخونة من أبناء البلد”، ولفت إلى أن “الخونة من أبناء البلد سهّلوا للمجرم البريطاني مهمة الاحتلال والسيطرة بأقل كلفة، ولزمن طويل”، وأكد أن “ما يحدث في هذه المرحلة من عدوان صهيوني بشراكة أمريكية وبريطانية، ودعم غربي هو امتداد للنهج الاستعماري الإجرامي الغربي المستعبد للشعوب”.

وقال السيد الحوثي “لقد تجلّى لشعوب أمتنا بل ولكل شعوب العالم حقيقة ما تسعى له المنظومة الصهيونية الغربية الكافرة بكل أذرعها الشيطانية المجرمة”، وأضاف أن “المنظومة الصهيونية افتضحت بكل تشكيلاتها بما ارتكبته من إجرام فظيع بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين كاملين”، مؤكداً أن “المنظومة الصهيونية افتضحت بما فعلته في لبنان، إضافة إلى اعتداءاتها المستمرة في سوريا، وجرائمها بحق الشعب اليمني”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “العدو الإسرائيلي لا يزال مواصلاً لجرائمه في فلسطين ولبنان مستهتراً باتفاقيات وقف العدوان ومستخفّاً بكل الضمانات”، وتابع أن “العدو الإسرائيلي يحاول أن يجعل من الدور الأمريكي غطاءً له لتحقيق ما يسعى له من احتلال تام لقطاع غزة”، وأوضح أن “العدو الإسرائيلي بغطاء أمريكي يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من القدس والضفة وغزة”، وأضاف أن “العدو الإسرائيلي بغطاء أمريكي يسعى للسيطرة على لبنان وإحكام سيطرته على المناطق الشاسعة في سوريا وصولاً إلى مشارف دمشق”.

وقال السيد الحوثي إن “ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط يعني تسليم كل بلدان المنطقة لمعادلة الاستباحة والخضوع المطلق والسيطرة الشاملة لصالح العدو الصهيوني”، وأضاف أن “تحقيق السيطرة التامة لصالح العدو الإسرائيلي هو سرّ العداء الشديد لكل أحرار أمتنا الذين لم يقبلوا بذلك ووقفوا بكل عزّة وكرامة في وجه العدو”، وأكد أن “الأعداء يعدّون العدّة لجولةٍ قادمة لاستهداف الشعوب الحرة، والقوى الحيّة في الأمة”، مشدداً على أن “من واجبنا أن نستعد بكل أشكال الاستعداد للتصدي لطغيان الأعداء وإجرامهم مع اليقظة التامة تجاه مؤامراتهم في هذه المرحلة”.

ورأى السيد الحوثي أن “شعبنا العزيز ومعه كل مؤسساته الرسمية وقواته المسلحة حظي بشرف الموقف العظيم الخالد في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم”، وأكد أن “شعبنا تصدّر بموقفه الساحة العالمية بثباته ومواجهته للعدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي”، لافتاً إلى أن “اهتمام شعبنا المستمر ويقظته وسعيه للاستعداد وبقاء حالة الجهوزية هو من أهم متطلبات الموقف ومن أهم شواهد ومصاديق الحكمة والرشد، والتحلي بالمسؤولية الإيمانية”.

المصدر: موقع قناة المسيرة