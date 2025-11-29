الجيش اللبناني يوقف مرتكبي جرائم ومخلّين بالأمن

افادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش انه ضمن “مواصلة الجيش ملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن، نفذت مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة سن الفيل – بيروت وأوقفت عاملتين اجنبيتين لإقدامهما على سرقة مبلغ كبير من المال وكمية من المجوهرات ومسدسين وذخائر حربية من منزل أحد المواطنين.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة النويري- بيروت، المواطن (أ.ي.) بعد انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُطلق النار في الهواء برفقة عدد من الأشخاص.

كذلك أوقفت دورية من المديرية في منطقة خلدة السوري (م.د.) لاتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت في حوزته ثلاثة منها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص” .