البابا يواصل زيارته إلى تركيا ويزور “المسجد الأزرق” في إسطنبول

زار بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، السبت، المسجد الأزرق في إسطنبول، خلال زيارته إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن “البابا أثناء زيارته لجامع السلطان أحمد في مدينة إسطنبول (والذي يعرف خارج تركيا باسم المسجد الأزرق)، آثر الالتزام بالصمت، بروح التأمل والإنصات، مع احترام عميق للمكان ولإيمان من اجتمعوا هناك للصلاة”.

وكان البابا قد زار المسجد في بداية يوم مكثف من الاجتماعات والطقوس الدينية مع كبار رجال الأديان في تركيا، بالإضافة إلى قداس للجالية الكاثوليكية.

وبعد زيارة المسجد، عقد البابا لاوون الرابع عشر اجتماعاً خاصاً مع كبار رجال الدين المسيحي في تركيا، بكنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية.

ويزور البابا لبنان الذي سيصل إليه بعد ظهر الأحد 30-11-2025، حيث سيتابع برنامجاً حافلاً من الفعاليات الدينية واللقاءات.

المصدر: الاناضول