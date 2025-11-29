إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء لمستوطنين صهاينة في حلحول بالضفة المحتلة

أصيب ستة فلسطينيين، بينهم سيدة حامل، السبت، باعتداء شنه مستوطنون صهاينة على المواطنين الفلسطينيين في منطقة الحواور ببلدة حلحول شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين هاجموا، بحماية جنود الاحتلال وهم مدججون بالسلاح، منازل المواطنين في منطقة الحواور ببلدة حلحول، ما تسبب بإصابة ستة مواطنين من عائلة كرجة، بينهم سيدة حامل، بجروح وكدمات عولجوا على أثرها ميدانياً”. وتابعت: “نُقلت السيدة الحامل، عقب تلقيها الإسعافات الأولية من قبل طواقم الإسعاف، إلى مستشفى الهلال الأحمر ببلدة حلحول لتلقي العلاج”.

وفي السياق، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطن واحتجزت أربعة آخرين في بلدة بيت أولا غرب الخليل”.

المصدر: وكالة وفا