    عربي وإقليمي

    حماس: تصعيد الاحتلال اقتحاماته في الضفة جرائم حرب وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقفها

    قالت حركة حماس في بيان لها، السبت، إن “تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي الفاشي للاقتحامات والاعتقالات وعمليات إخلاء المنازل في الضفة المحتلة، وإطلاقه يد مستوطنيه لإرهاب أهلها؛ جرائم حرب موصوفة”، مطالِبةً “المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل لوقفها”.

    وشددت الحركة على أن “مواصلة جيش الاحتلال الفاشي عملياته الإرهابية في مدن الضفة المحتلة، من اقتحامات واعتقالات، وإجباره عائلات على إخلاء منازلها كما حدث في بلدة اليامون شمال الضفة، إضافة إلى إطلاقه قطعان المستوطنين ليمارسوا أبشع الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين؛ هي جرائم حرب موصوفة وتصعيد في محاولاته تنفيذ مخططات الضمّ والتهويد والتهجير في الضفة المحتلة”.

    ودعت حماس “الشعب الفلسطيني الأبي في الضفة المحتلة، وقواه وفصائله الوطنية كافة، إلى مزيد من الثبات أمام هذا الانفلات الفاشي المستمر، والتوحد خلف خيار التصدي لمخططات الاحتلال الإرهابي التي تستهدف وجوده على أرضه”، مطالِبةً “المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك لإلزام الاحتلال الإرهابي بوقف جرائمه وقطعان مستوطنيه بحق المدنيين، ووقف سياسة قضم الأراضي والانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية ولحقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

