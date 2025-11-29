اعتداءات صهيونية على قرية المغير بالضفة المحتلة

اعتدت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، السبت، على قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “عدداً من المستوطنين داهموا القرية وتجوّلوا قرب منزل المواطن عطا أبو عليا، وقاموا بإرهاب السكان”.

وأضافت المصادر: “كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية باتجاه حديقة للعائلات خلال اقتحامها المتواصل لقرية المغير”.

وتشهد قرية المغير انتهاكات متكررة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة في محيطها خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن المستوطنين نفذوا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 766 اعتداءً في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر: وكالة وفا