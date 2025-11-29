السبت   
   29 11 2025   
   8 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    اعتداءات صهيونية على قرية المغير بالضفة المحتلة

    اعتدت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، السبت، على قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “عدداً من المستوطنين داهموا القرية وتجوّلوا قرب منزل المواطن عطا أبو عليا، وقاموا بإرهاب السكان”.

    وأضافت المصادر: “كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية باتجاه حديقة للعائلات خلال اقتحامها المتواصل لقرية المغير”.

    وتشهد قرية المغير انتهاكات متكررة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة في محيطها خلال الفترة الماضية.

    يُذكر أن المستوطنين نفذوا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 766 اعتداءً في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

    المصدر: وكالة وفا

    مواضيع ذات صلة

    حماس: تصعيد الاحتلال اقتحاماته في الضفة جرائم حرب وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقفها

    حماس: تصعيد الاحتلال اقتحاماته في الضفة جرائم حرب وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقفها

    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من “تجمع معازي جبع” شمال القدس المحتلة

    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من “تجمع معازي جبع” شمال القدس المحتلة

    الجيش من جنوب الليطاني: الاحتلال يعرقل مهمّتنا

    الجيش من جنوب الليطاني: الاحتلال يعرقل مهمّتنا