ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلق بالكامل، داعياً شركات الطيران والطيارين وكذلك المتورطين في شبكات المخدرات والاتجار بالبشر إلى الامتناع عن التحليق في هذه المنطقة.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، الرجاء اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقاً بالكامل”.

وجاء هذا الإعلان بعد أن نصحت إسبانيا والبرتغال شركات الطيران لديها بعدم التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفادت به وكالة “تاس”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيراً إلى أن عمليات برية ستبدأ “قريباً جداً”. وتأتي هذه الخطوة بعد إحاطات استخباراتية رفيعة المستوى واستعراض للقوات الأمريكية في المنطقة، وفق شبكة “سي أن أن”.

يُذكر أن ترامب كان قد أذن في سبتمبر الماضي بتوجيه ضربات استهدفت زوارق في مياه فنزويلا بالبحر الكاريبي، بزعم أنها تابعة لتجار المخدرات، ما أسفر عن تدمير عشرات الزوارق ومقتل أكثر من 80 شخصاً، في حين أكد ترامب أن واشنطن لا تعتزم شن حرب على كاراكاس، وأن “أيام مادورو زعيم فنزويلا باتت معدودة”.

المصدر: روسيا اليوم