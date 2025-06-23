لبنان

وقفة تضامنية مع إيران في صور.. تأكيد على حتمية الانتصار على العدو

نظمت منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الاثنين تضامناً مع الجمهورية الإسلامية في إيران واستنكاراً للعدوان الإسرائيلي والأميركي عليها، وقفة تضامنية عند مستديرة الشهيد هيثم دبوق في مدينة صور جنوب لبنان.

وبالمناسبة، تحدث عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين حيث قال “إننا نقف هنا اليوم شامخين لنعلن تضامننا مع إيران، هذا التضامن الذي يستبطن شراكة ووحدة في المسار والمصير، نقف هنا مع الجمهورية الإسلامية والولي الفقيه والمرجع الديني والسياسي لنعلن تضامننا وشراكتنا ووحدتنا مع الخير كله الذي يقاوم الشر كله”.

ورأى عز الدين أن “العدوان على إيران يعطيها حق الدفاع وحق الرد الذي تراه متناسباً مع حجم العدوان”، وتابع “ايران هي الوحيدة التي تملك قيادتها السياسية والعسكرية تحديد المكان والزمان”، وأكد أن “الأداء السياسي والعسكري والديبلوماسي والشعبي لهذه القيادة الحكيمة واستخدام أوراق القوة التي تملكها، يدلل على أداء ممتاز وعلى حكمة وشجاعة القيادة التي تعزز بهذا الأداء حتمية الانتصار على العدو وحتمية انتصار الحق على الباطل”.

كما تحدث مسؤول إقليم جبل عامل في حركة أمل علي إسماعيل حيث قال إن “ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية اليوم من هجمات سياسية وعدوانية متواصلة ما هو الا محاولة فاشلة لضرب قلب مشروع المقاومة في المنطقة بأسرها، وإن من ظن أن بإمكانه محاصرة إرادة أمة لم يفهم بعد ان الشعوب التي اختارت الكرامة طريقا لا يمكن أن تعود إلى الوراء”، وتابع “إيران، رغم العدوان المستمر عليها، أثبتت أنها باقية في موقع الدعم الصادق لقضايا الأمة، وإلى جانب الحق من دون أن تغير تلك الحملات من الحقيقة شيئا، لأن المبادئ لا تُحاصر والمواقف لا تُقصف”، واضاف “نحن لا ننحاز الى جانب الجمهورية الإسلامية فقط، بل نقول اننا جزء من هذا الصراع المستمر، سنبقى الى جانب كل دولة يُعتدى عليها وفي مواجهة هذا العدو الجائر الذي تجاوز كل الحدود والقيم والاعتبارات واعتدى على الانسان أينما كان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام