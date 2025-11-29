إضرابات في إيطاليا تعطل النقل العام احتجاجا على دعم الحكومة لكيان الاحتلال

شهدت إيطاليا، أمس الجمعة، اضطرابات واسعة بسبب إضرابات واحتجاجات نظمتها نقابة يو.إس.بي العمالية المتشددة ومنظمات عمالية أصغر، ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتعطّل خدمات القطارات في أنحاء البلاد.

وجاءت هذه الاحتجاجات رفضًا لخطط الحكومة الإيطالية برئاسة جورجا ميلوني المتعلقة بزيادة الإنفاق العسكري ودعمها للاحتلال.

وفي هذا الإطار ألغى مطار مالبينسا في ميلانو 27 رحلة على الأقل، بينما ألغى مطار بولونيا 17 رحلة، وشملت المطارات المتضررة أيضًا مطار ليناتي في ميلانو ومطارات نابولي والبندقية.

كما وتضررت خدمات القطارات، إذ ألغيت بعض الرحلات في المحطات الرئيسية في روما وتورينو وميلانو وجنوة، ومنعت الاحتجاجات القطارات من التوقف في محطة لامبرات الصغيرة في ميلانو، وقد تعطلت خدمات النقل العام في روما وعدد من المدن الأخرى.

وشارك مئات المحتجين في مسيرة تورينو، حيث لوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية، فيما تسلق آخرون أسوار مقر صحيفتي “لا ستامبا” و”لا ريبوبليكا” احتجاجًا على التغطية الإعلامية للأحداث في غزة، وكتبوا شعارات مثل “الحرية لغزة”.

وفي جنوة، شارك في المسيرة مؤيدون لفلسطين من بينهم “فرانشيسكا ألبانيزي” المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.

المصدر: عربي 21