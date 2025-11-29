في الجمعة السوداء في نيويورك.. تظاهرة داعمة لفلسطين تنتقد شركات تجارية داعمة للإبادة

تظاهر نحو 70 شخصًا مؤيدًا للفلسطينيين على طول الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، في إطار احتجاج موسمي يتزامن مع يوم “الجمعة السوداء”، الذي تشهد فيه المتاجر الكبرى إقبالاً كثيفًا من المتسوقين في أمريكا وأوروبا.

وأفادت التقارير بأن بعض المتظاهرين دخلوا فرع متجر زارا للملابس ورفعوا شعارات تنتقد الشركة متهمين إياها بدعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قبل أن تتدخل شرطة نيويورك وتعتقل أربعة أشخاص على الأقل.

كما رفع المتظاهرون أعلامًا فلسطينية وعبارات مثل “إسرائيل تقتل الأطفال” و”فكر قبل أن تشتري”، واستمروا في السير على طول الجادة الخامسة متوقفين أمام شركات كبرى أخرى مثل Apple وMicrosoft في محاولة لفت الانتباه إلى موقفهم السياسي والإنساني.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين شهدتها نيويورك وعدة مدن عالمية في الأشهر الأخيرة، تستهدف شركات ومؤسسات تعتبرها داعمة للسياسات الصهيونية، ومطالبة بوقف دعمها لحرب الإبادة في غزة.

المصدر: يونيوز