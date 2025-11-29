بلدية زبقين تُطلق مبادرة دعم شتوي لتوزيع صوبيات مازوت على العائلات المحتاجة

باشرت بلدية زبقين، بالتعاون مع العمل الاجتماعي في حزب الله وجمعية “وتعاونوا”، تنفيذ مبادرة الدعم الشتوي الهادفة إلى مساندة العائلات التي تفتقد لوسائل التدفئة. وقد شملت الخطوة توزيع صوبيات مازوت على العائلات التي كانت قد سجّلت مسبقًا عبر الرابط المُخصّص.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البلدية على توفير الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود خلال فصل الشتاء، والتخفيف من الأعباء عن الأهالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وتتقدّم البلدية بالشكر من الأهالي على تعاونهم الدائم، مؤكدة استمرارها في متابعة كل ما يلزم لخدمة أبناء البلدة، سائلةً الله أن يديم الخير والأمان على زبقين وأهلها.

المصدر: جمعية العمل البلدي