السبت   
   29 11 2025   
   8 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بلدية زبقين تُطلق مبادرة دعم شتوي لتوزيع صوبيات مازوت على العائلات المحتاجة

      باشرت بلدية زبقين، بالتعاون مع العمل الاجتماعي في حزب الله وجمعية “وتعاونوا”، تنفيذ مبادرة الدعم الشتوي الهادفة إلى مساندة العائلات التي تفتقد لوسائل التدفئة. وقد شملت الخطوة توزيع صوبيات مازوت على العائلات التي كانت قد سجّلت مسبقًا عبر الرابط المُخصّص.

      وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البلدية على توفير الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود خلال فصل الشتاء، والتخفيف من الأعباء عن الأهالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

      وتتقدّم البلدية بالشكر من الأهالي على تعاونهم الدائم، مؤكدة استمرارها في متابعة كل ما يلزم لخدمة أبناء البلدة، سائلةً الله أن يديم الخير والأمان على زبقين وأهلها.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

      مواضيع ذات صلة

      بلدية الخيام تفتتح “حديقة شهداء الخيام” تخليدًا لتضحيات أبناء البلدة

      بلدية الخيام تفتتح “حديقة شهداء الخيام” تخليدًا لتضحيات أبناء البلدة

      بلدية الطيري: ثابتون رغم الجراح… والعدوان يستهدف صمود أهلنا

      بلدية الطيري: ثابتون رغم الجراح… والعدوان يستهدف صمود أهلنا

      مراسم يوم الشهيد في بيروت والجنوب: تأكيد على الثبات ومواصلة المقاومة

      مراسم يوم الشهيد في بيروت والجنوب: تأكيد على الثبات ومواصلة المقاومة