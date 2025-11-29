السبت   
    عربي وإقليمي

    استشهاد طفلين في غارة صهيونية شرق خان يونس مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار

      استشهد طفلان شقيقان صباح اليوم السبت جراء غارة صهيونية شرق خان يونس، في وقت تواصل فيه القوات الصهيونية خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

      وأفادت مصادر محلية بأن الطفلين فادي وجمعة تامر أبو عاصي استشهدا إثر قصف قرب مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، حيث نُقلا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

      كما ذكر شهود عيان أن الطيران الحربي الصهيوني شن غارات على حي التفاح شرق مدينة غزة، بينما فتح الطيران المروحي نيران رشاشاته باتجاه بلدتي بني سهيلا والقرارة شرق خان يونس.

      وخلال ساعات الليل، نفذت الطائرات الصهيونية ثلاث غارات جديدة شرق خان يونس، بالإضافة إلى غارة أخرى على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

      كما واستهدفت قوات الاحتلال بالقصف المدفعي منطقة شرق جباليا شمال القطاع، وفقاً لمصادر محلية.

      وبحسب المعطيات الميدانية، فقد استشهد 350 فلسطينياً، بينهم 130 طفلاً و54 امرأة، خلال 47 يوماً من الانتهاكات التي تلت بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

