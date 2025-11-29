السبت   
    دولي

    الحكومة الأميركية تجمّد جميع قرارات اللجوء بعد هجوم واشنطن وتعلن تشديدًا واسعًا لسياسة الهجرة

      أعلنت الحكومة الأميركية، تجميد جميع القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في واشنطن قبل يومين وأسفر عن مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة.

      وسيُوجَّه إلى المشتبه فيه رحمن الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021، اتهامٌ بالقتل، فيما تعتزم النيابة العامة الفدرالية المطالبة بعقوبة الإعدام بحقه.​

      وعقب الهجوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدد من المسؤولين الأميركيين، عن تشديد جوانب مختلفة من سياسة الهجرة الأميركية.

      وأفاد مدير دائرة الهجرة، جوزف إدلو، في منشور على منصة “إكس”، بأن دائرة خدمات الهجرة علّقت “كل القرارات” المتعلقة بمنح اللجوء في الولايات المتحدة “إلى حين إخضاع مختلف الأجانب لتدقيق أمني إلى أقصى درجة ممكنة”، مؤكدًا أن “سلامة الشعب الأميركي تأتي أولًا”.​

      ويأتي قرار التجميد بعد أقل من شهر على إعلان الحكومة الأميركية عزمها خفض عدد حالات منح اللجوء إلى نحو 7500 حالة سنويًا، مقارنة بنحو مئة ألف حالة في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.

      كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق إصدار التأشيرات لأي حامل جواز سفر أفغاني يتقدّم بطلب، في إطار مراجعة أوسع لملفات الهجرة واللجوء المرتبطة بالرعايا الأفغان عقب هجوم واشنطن.​

      وكتب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عبر منصة “إكس” أن “ليس للولايات المتحدة أولوية أهم من حماية بلدنا وشعبنا”، في إشارة إلى أن قرارات التجميد والتشديد تأتي ضمن مقاربة أمنية أشمل تجاه ملفات الهجرة واللجوء.

      وتعكس هذه الإجراءات جدلًا متصاعدًا داخل الولايات المتحدة بشأن سياسات استقبال اللاجئين وآليات التدقيق الأمني، ولا سيما فيما يتعلق بالوافدين من أفغانستان.

      المصدر: أ.ف.ب.

      “نيوريوك تايمز”: ترامب ومادورو تحدثا عبر اتصال هاتفي الأسبوع الماضي

      ترامب يدرس ترحيل عائلة اللاجئ الأفغاني المتهم بقتل أحد جنود الحرس الوطني

      أمريكا | إدارة ترامب تراجع بطاقات “غرين كارد” لأشخاص من أكثر من 12 دولة