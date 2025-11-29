سرايا القدس: نفذنا عمليات تصدي لاقتحامات الاحتلال لمدن وبلدات في الضفة الغربية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ سلسلة من العمليات خلال تصديها لاقتحامات “جيش” الاحتلال الإسرائيلي لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت السرايا إنّ مقاتليها في كتيبة طوباس استهدفوا قوة مشاة راجلة بعبوة مضادة للأفراد محلية الصنع في محور وادي تياسير، وتصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وتمكن مقاتلوا السرايا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقاً من نوع “طوفان” في آلية عسكرية في محور الزيود، والتصدي لقوات العدو المقتحمة للبلدة في عدة محاور.

كما تمكن مقاتلو سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع “سجيل” في آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “نمر” في محور البير، محققين إصابة مباشرة في الآلية المستهدفة، وتصدوا للقوات المقتحمة للبلدة في عدة محاور.

واستهدف المقاتلون في سرية السيلة عينها آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “نمر”، في محور البير الغربي بعبوة ناسفة أرضية من نوع “طوفان”، محققين فيها إصابات مؤكدة.

وفي محور الزيود أيضاً، تصدى المقاتلون بالأسلحة المناسبة لاقتحام قوات الاحتلال في عدة محاور بالبلدة، وتمكنوا من استهداف مسار التعزيزات العسكرية المقتحمة للمحور بعبوة ناسفة أرضية من نوع “طوفان”، محققين إصابات مباشرة.

كذلك تمكن مقاتلو سرية السيلة من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع “سجيل” في آلية عسكرية وإعطابها في محور الزيود.

يُذكر أنّ “جيش” الاحتلال الإسرائيلي وجهاز “الشاباك” بدآ عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين. وندّدت قوى المقاومة الفلسطينية بهذه العملية، مؤكّدةً أنّ الشعب الفلسطيني سيتصدّى “بكلّ قوة وصلابة لهذه الجرائم التي يواصل العالم تجاهلها”.