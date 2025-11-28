الجمعة   
   28 11 2025   
   7 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    استمرار الخروقات الاسرائيلية في قطاع غزة

    اخر التطورات في قطاع غزة حول الخروقات الاسرائيلية .

    تقرير: ناصر الشرقاوي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    إغلاق معبر رفح يحول دون لمّ شمل عائلات فلسطينية خرج أفرادها للعلاج

    إغلاق معبر رفح يحول دون لمّ شمل عائلات فلسطينية خرج أفرادها للعلاج

    الاحتلال يهدم منازل في مخيم جنين ويواصل عمليته العسكرية في طوباس

    الاحتلال يهدم منازل في مخيم جنين ويواصل عمليته العسكرية في طوباس

    اشتباك بيت جن يفتح نقاشا إسرائيليا حول التحديات الأمنية في الجنوب السوري

    اشتباك بيت جن يفتح نقاشا إسرائيليا حول التحديات الأمنية في الجنوب السوري