وفد من “نقابة أصحاب محطات المحروقات” زار محافظ لبنان الجنوبي

في إطار الجولة التي تقوم بها “نقابة أصحاب محطات المحروقات” في لبنان على المحافظين، استقبل محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو في مكتبه رئيس النقابة جورج البركس على رأس وفد من المجلس التنفيذي، وجرى خلال اللقاء البحث في الشؤون والتحديات المتعلقة بمحطات المحروقات في الجنوب، وما عانته هذه المنطقة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وتركز البحث حول مشروع القانون الجديد الذي تحضره وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع النقابة، لتنظيم أوضاع المحطات، والذي يرعى تجديد تراخيص الاستثمار المنتهية صلاحيتها وتسوية أوضاع المحطات غير المرخّصة.

وتمنى الوفد على المحافظ ضو منح أصحاب المحطات مهلة كافية (أقلّه حتى نهاية سنة 2026) ليتسنى لهم تحضير ملفاتهم وتسهيل الأمور أمامهم وتسريع معاملاتهم، سواء من ناحية تجديد رخص الاستثمار أو تسوية أوضاع قانونية للبناء للحصول على تراخيص نهائية ورسمية، لمن تتطابق عليهم الشروط التنظيمية المطلوبة وشروط السلامة العامة، وأن تتمكن المحطات التي تقدمت بملفاتها خلال هذه الفترة من متابعة عملها طبيعيًا إلى حين الحصول على ترخيصها.

وشدد الوفد على “ضرورة وضع حد لانتشار خزانات تخزين المحروقات ومغاسل السيارات ومحلات تغيير الزيت خارج المحطات وضرورة إقفالها”.

وعقب الاجتماع، شكر البركس المحافظ ضو على استقباله وتفهمه واستعداده للمساعدة، وأكد بأن “النقابة تعمل لوضع خارطة طريق أمام أصحاب المحطات الراغبين في تسوية أوضاعهم والعمل تحت سقف القوانين المرعية وتسهيل أمورهم، وأن هدف النقابة هو الحفاظ على حقوق المحطات الشرعية والمطابقة للمواصفات المطلوبة”.

وأعاد النقيب البركس مناشدته جميع أصحاب المحطات في لبنان المنتهية صلاحية تراخيصها أو غير المرخّصة، بالعمل على تسوية أوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة بأسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للحصول على التراخيص القانونية.

المصدر: موقع المنار