ألمانيا تستعد لإنفاق 2.9 مليار يورو على الأسلحة

يستعد المشرّعون الألمان للموافقة على إنفاق 2.9 مليار يورو (3.4 مليار دولار) على 11 عقداً للمشتريات العسكرية تشمل طائرات بدون طيار وبنادق هجومية وصواريخ، وستُوجه الصفقات بشكل رئيسي للمصنعين المحليين.

وطلبت وزارة الدفاع من البرلمان الموافقة على هذه المشتريات، بما في ذلك شراء ما يصل إلى 250 ألف بندقية هجومية من طراز “G95” من شركة “هيكلر آند كوخ” بقيمة 765 مليون يورو، ومن المتوقع أن تُقرّ هذه العقود في اجتماع مغلق الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة كبيرة لتحديث القوات المسلحة الألمانية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، حيث خصّصت برلين مئات المليارات من اليوروهات لتعزيز جاهزية الجيش.

وأكد المستشار فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس عزمهما تحويل الجيش الألماني إلى أكبر جيش تقليدي في أوروبا، مع التركيز على تطوير طائرات مسيرة وأقمار صناعية وقدرات دفاعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أظهرت الوثائق أن شركات الدفاع الألمانية الكبرى مثل “راينميتال إيه جي” و”هيكلر آند كوخ”، إضافة إلى شركة السيارات “دايملر بنز إيه جي”، وشركتي الطائرات المسيرة الناشئتين “كوانتوم سيستمز” و”هيلسينج”، من بين الفائزين بالعقود العسكرية الجديدة.

وتخطط وزارة الدفاع للحصول على نحو 250 ألف وحدة استهداف ضوئي بالليزر من “راينميتال سولدجر إلكترونيكس” للبنادق، بقيمة 490 مليون يورو.

كما من المتوقع أن توفر “مرسيدس بنز” 1744 مركبة عسكرية للطرق الوعرة بتكلفة 379 مليون يورو، بينما سيوفر تحالف يضم “راينميتال إلكترونيكس” و”3M ألمانيا” و”CeoTronics AG” حوالي 191 ألف سماعة رأس عسكرية مقابل 346 مليون يورو.

وتندرج هذه الصفقات ضمن جهود ألمانيا لتحديث قواتها المسلحة وتعزيز جاهزيتها الدفاعية، بما يشمل تحديث المعدات والتقنيات العسكرية المحلية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.

وفي سياق متصل تسعى وزارة الدفاع الألمانية أيضًا للحصول على موافقة البرلمان لشراء ما يصل إلى 750 طائرة استطلاع تكتيكية بدون طيار من شركة Quantum Systems الناشئة، ومقرها ميونخ، في صفقة تبلغ قيمتها 85 مليون يورو، وذلك ضمن خططها لتوسيع قدرات الجيش في مجال المراقبة الجوية المتقدمة.

وفي خطوة تُعد خروجا عن تقاليد المشتريات العسكرية الألمانية، تخطط الوزارة لمنح تحالفين متنافسين عقدًا بقيمة 68 مليون يورو لتطوير منصة ذكاء اصطناعي مخصّصة لمراقبة الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وتشمل مهام هذه المنصة تعزيز قدرات الرصد في ليتوانيا، حيث تعمل ألمانيا على تعزيز وجودها العسكري من خلال نشر لواء دبابات قتالي دائم بهدف ردع روسيا وتدعيم دفاعات الحلف.

المصدر: بلومبرغ