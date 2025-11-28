ترامب يكشف عن خطط لطرد الصوماليين ويسخر من إلهان عمر

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على الرعايا الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من قراره إعفاء آلاف منهم من الحماية المؤقتة من الترحيل.

وجاءت تصريحاته ردًا على سؤال صحفي يتعلق بوجود علاقة بين الجالية الصومالية ومنفذ الهجوم الأخير في واشنطن.

وقال ترامب إنه لا وجود لأي علاقة مباشرة، لكنه زعم أن الصوماليين تسببوا “بمشكلات كثيرة”للولايات المتحدة، مضيفًا أنهم “كلفوا البلاد أموالًا طائلة”، وتساءل: “لماذا ندفع المال للصومال؟”.

وتطرق الرئيس الأمريكي في حديثه إلى النائبة الديمقراطية من أصل صومالي إلهان عمر، قائلاً إنها “لا تفعل شيئًا سوى الشكوى من بلدنا ودستورنا”، وهاجم الصومال بوصفه “بلدًا مدمرًا تعمه الفوضى والجريمة”، على حد تعبيره.

وأكد أن الولايات المتحدة “لن تستقبل الصوماليين بعد الآن”، مضيفًا أن إدارته ستعمل على “طرد الكثير منهم” بدعوى أنهم “لا يجلبون سوى المتاعب”، وفق قوله.

وفي تصريحات أخرى أدلى بها اليوم الجمعة، أعلن ترامب أن إدارته ستتحرك نحو وقف الهجرة بشكل دائم من جميع “دول العالم الثالث” إلى حين “استعادة النظام الأمريكي عافيته بالكامل”.

بدوره أعلن مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جو إدلو، أمس الخميس، أن بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) الممنوحة لرعايا دول صنفتها الإدارة الأمريكية بأنها “مثيرة للقلق” ستخضع للمراجعة بإيعاز من الرئيس.

وتضم القائمة 19 دولة واردة في إعلان رئاسي صدر في يونيو/حزيران الماضي، وتشمل: “أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا”.

المصدر: روسيا اليوم