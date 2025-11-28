انتخاب لوكاس فيليب رئيسا للأنتربول

انتُخب المراقب العام للشرطة الفرنسية “لوكاس فيليب” رئيسًا جديدًا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” في ختام اجتماع جمعيتها العامة بمراكش، وفق ما أعلنت المنظمة.

وتنتخب الجمعية العامة للمنظمة، التي تضم 196 بلدًا، رئيسًا كل أربعة أعوام يظل دوره شرفيًا.

ونال فيليب على 84 صوتًا (51,2%) متقدمًا على منافسيه التركي مصطفى سيركان سابنجا والناميبية آن ماري نايندا والإثيوبي ديميلاش جيبريمايكل ويلدييس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وسيخلف الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الذي تلاحقه اتهامات بالتعذيب، إذ سيتولى رئاسة الاجتماعات السنوية للجمعية العامة التي تحدد سياسات المنظمة.

لكن التسيير اليومي يظل موكولا لأمين السر البرازيلي فالديسي أوركيزا من مقر الشرطة الدولي في ليون بفرنسا، وقد انتخب العام 2024 لخمسة أعوام.

واعتمدت الجمعية العامة للمنظمة، في دورتها الـ93 التي انطلقت الإثنين في مراكش، قرارًا يحذر من تنامي التهديد الذي تمثله شبكات الاحتيال العابرة للحدود، والاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة من طرفها، وارتباطها بالاتجار في البشر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

ودعا القرار إلى إلى تقوية التبادل الآني للمعلومات والعمليات المشتركة متعددة الجنسيات بدعم من أنتربول، في مواجهة هذه التهديدات.

المصدر: يونيوز