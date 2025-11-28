“علماء جبل عامل” للبابا: لتحريك الضمائر الدولية لتعزيز صمود اللبنانيين بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

وجّه “تجمع علماء جبل عامل” رسالة مفتوحة إلى البابا لاوون الرابع عشر الذي يصل إلى لبنان بعد ظهر الأحد، جاء فيها: “نكتب إليكم ونحن نحمل في قلوبنا محبة كبيرة واحترامًا عميقًا لدوركم الروحي والإنساني في المنطقة”.

وأضاف التجمع “تأتي زيارتكم المباركة إلى لبنان في وقتٍ حساس، حيث يواجه الوطن تهديدات وجودية حقيقية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، والتي تطال المدنيين بشكلٍ مباشر وتهدد الأمن والاستقرار، في سياق استمرار المعاناة الإنسانية والوجودية ذاتها في فلسطين وسوريا”. وتابع: “نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أهمية قيامكم بتوجيه كلمة واضحة وحازمة إلى رؤساء الكنائس اللبنانية ورعاياها، وإلى السلطة التنفيذية اللبنانية، لترسيخ وعيهم بالخطر الإسرائيلي الداهم، وفهم حجم التضحيات الفادحة بالدم والمال والأرض التي يبذلها اللبنانيون دفاعًا عن وطنهم وأرضهم”.

ورأى التجمع أنه “في هذا السياق من الضروري أن تحثّوا السلطة التنفيذية على: استعجال إعادة إعمار القرى والبلدات اللبنانية التي دمّرتها الاعتداءات الإسرائيلية، وتأمين السكن اللائق للمهجّرين داخليًا الذين فقدوا بيوتهم وأرزاقهم بما يعيد لهم الكرامة والأمان، ودعم الجيش اللبناني بكامل الوسائل المادية والمعنوية لضمان حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرار مناطقهم، خصوصًا في الجنوب والمناطق الحدودية”.

وقال التجمع “لقد كنا نتمنى أن تشمل زيارتكم المباركة منطقة جبل عامل، على المسار التاريخي الذي سار فيه سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام من فلسطين مرورًا بقانا إلى صيدا ثم العودة إلى فلسطين. كان ذلك سيوفّر فرصة لتعزيز صمود أبنائنا المسيحيين في الجنوب وطمأنتهم إلى كمال الرعاية والاهتمام من الكنيسة، ولإظهار التضامن الروحي والوطني معهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية”. وأضاف: “إن عدم شمول الزيارة للجنوب سبب لنا استغرابًا وأسفًا عميقًا، لما كنا نرجوه لها من أثر بالغ في تعزيز التواصل والحماية الروحية لكل المواطنين”.

وتابع التجمع “كما نأمل أن يخاطب قداستكم المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، ويحثّهم على بذل كل جهودهم لحماية المدنيين في لبنان وفلسطين وسوريا، وضمان احترام حقوقهم الإنسانية، وتأمين الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الاعتداءات بما يعزّز صمودهم ويخفف معاناتهم اليومية”. وأضاف: “نأمل، قداسة البابا، أن توصلوا في خطابكم ومواعظكم رسالة واضحة بالوعي الكامل لمصاعب لبنان والمنطقة، وضرورة التقدير العميق للتضحيات التي يبذلها شعبه في سبيل الاستقرار والكرامة”.

واعتبر التجمع أن “كلمتكم وقوتها الروحية قادرة على تحريك الضمائر الدولية، وتعجيل الإجراءات العملية من السلطات اللبنانية، وتعزيز صمود جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام