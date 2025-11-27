حراك تعبوي شامل في اليمن لنصرة فلسطين ومواجهة التآمر الصهيوأمريكي

شهدت أربع محافظات يمنية، اليوم، حراكًا واسعًا ومتنوعًا، حمل رسائل موحّدة تؤكد جهوزية الشعب اليمني رسميًا وشعبيًا لخوض معركة الدفاع عن اليمن وفلسطين، والتصدي للمخططات الصهيوأمريكية المتصاعدة.

الحديدة: سواحل مقاتلة ومعادلات ردع جديدة

تصدّرت قبائل الحديدة هذا المشهد بزخم كبير، فيما انعكس حضور المحافظة في واجهة العالم كـ”ساحلٍ مقاتل من أجل غزة”، نتيجة العمليات البحرية اليمنية التي فرضت حصارًا خانقًا على العدو الصهيوني، وفرضت معادلات ردع جديدة في البحر الأحمر.

احتشدت قبائل المديريات الشمالية بالحديدة في لقاء مسلح كبير بمدينة الزيدية، مؤكدين أن أبناء الساحل “جاهزون لخوض البحر كما البر” دفاعًا عن اليمن وفلسطين، مشيرين إلى أن سواحل الحديدة تحولت إلى “أيقونة عالمية” بفعل العمليات البحرية التي حاصرت العدو وشلّت موانئه.

وخلال اللقاء شدد المشاركون على “الجهوزية القتالية العالية لمواجهة أي عدوان أو تصعيد من قبل العدو الأمريكي الصهيوني وأدواته”، مؤكدين استعدادهم لتنفيذ أي خيارات يتخذها قائد الثورة، وجددوا تمسكهم بالموقف المناصر لغزة، محذرين “الخونة والمنافقين الذين يتماهون مع مشاريع العدو”، ومؤكدين أن الشعب اليمني في حالة استنفار دائم للدفاع عن أمن واستقرار البلاد.

وأشاد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي بـ”حضور أبناء تهامة وتلاحمهم”، معتبرًا أن زخم هذا الحراك يعكس جاهزية أبناء الساحل الذين يخوضون معركة البحر بثبات، ويجسدون حضور اليمن الفاعل في نصرة القضايا العادلة للأمة.

عمران: استعداد قبلي واسع للمواجهة

وفي محافظة عمران، أعلنت قبائل حبور ظليمة النفير العام والجهوزية الكاملة، مؤكدين “الموقف الجهادي الثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني”، ومعلنين تفويضهم الكامل للسيد القائد في اتخاذ ما يراه مناسبًا لمواجهة أي عدوان.

وفي لقاء حاشد مدجج بالأسلحة، أدان أبناء قبلية حبور ظليمة “قرار مجلس الإجرام الأمريكي باحتلال غزة بقوات دولية”، واستنكروا استمرار النظام السعودي في ضخ الأموال لدعم الحروب على الأمة.

وأكد اللقاء القبلي أن قبائل حبور ظليمة “جاهزة للدفاع عن اليمن وردع أي تصعيد”، وأنها ستكون في مقدمة الصفوف إذا ما أقدم العدو على أي خطوة عدائية.

إب: عرض شعبي مسلح يؤكد الجهوزية

وفي محافظة إب، شهدت مديرية جبلة عرضًا شعبيًا مسلحًا لقوات التعبئة العامة، عكس حشدًا يعبر عن استعداد أبناء المحافظة للمرحلة المقبلة.

وأكد أمين عام المجلس المحلي أمين الورافي أن “أحرار اليمن في أعلى مستويات الجهوزية”، وأن الإقبال الواسع على دورات التعبئة والأنشطة القتالية يعكس مجتمعًا واعيًا يقف صفًا واحدًا خلف القيادة في نصرة غزة.

من جهته، أكد مدير مديرية جبلة سلطان الشاجع أن قوات التعبئة في المديرية “في أعلى درجات الاستعداد”، مجددًا التفويض الكامل للقيادة الثورية، داعيًا إلى مواصلة الأنشطة التعبوية وتعزيز اليقظة الأمنية.

ذمار: حضور شعبي ورسمي يعزز الجاهزية

وفي محافظة ذمار، شهدت عدة قطاعات تعليمية وأمنية ومهنية وقفات واسعة، إلى جانب وقفتين قبليتين مسلحتين في السكنية العليا وروما.

ونددت الوقفات باستمرار الجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان وسوريا، والدعم الأمريكي اللامحدود للعدو. كما رحب المشاركون بالإنجاز الأمني المتمثل في القبض على شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية، محذرين كل الخونة من مغبة التورط في خدمة العدو، وداعين إلى دعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية.

رسائل موحدة من الحراك الشعبي والرسمية

وصدر عن اللقاءات القبلية والعروض الشعبية والوقفات بيانات أكدت أن اليمن ثابت في موقفه الديني والإنساني في مناصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة ولبنان، وراسخ في موقفه الوطني للدفاع عن البلاد وسيادتها ومقدراتها.

ونوّهت البيانات إلى أن الجهوزية الشعبية والقبلية والرسمية في أعلى مستوياتها، مع استعداد كامل لخوض أي مواجهة مع العدو الأمريكي الصهيوني وأدواته، مجددة الدعم المطلق والتفويض الشامل للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في اتخاذ ما يلزم لحماية اليمن وصون سيادته وردع أي تصعيد، وكذا التسليم لكل الخيارات الدفاعية عن قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين.

كما حملت البيانات إدانات واسعة لقرار مجلس الأمن المتعلق بغزة، معتبرة أنه غطاء جديد لشرعنة الاحتلال، وحذرت كل الأنظمة العميلة، وفي مقدمتها النظامان السعودي والإماراتي، من المساس بأمن اليمن. وشددت على ضرورة استمرار أنشطة التعبئة، ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية، ورفع مستوى اليقظة الأمنية.

مع هذه المعطيات، وفي ظل تصاعد العدوان الصهيوني وامتداد جرائمه في غزة ولبنان وسوريا، وتجلي التآمر على اليمن، كشف الحراك الشعبي والرسمي الواسع في الحديدة وعمران وإب وذمار عن يمنٍ موحد، متماسك في الصف، وراسخ في الوعي، يعتبر معركة الأمة مع العدو الصهيوني والأمريكي معركة وجود.

وأكدت اللقاءات أن ساحل اليمن وجباله ووديانه ورجاله جميعًا في حالة استعداد لخوض أي جولة قادمة، وأن موقف اليمن من فلسطين يظل التزامًا تاريخيًا لا يتغير ما دام الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي موجودين في المنطقة.

المصدر: المسيرة نت