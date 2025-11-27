الخميس   
    عربي وإقليمي

    وزارة الخارجية اليمنية تحذر أمريكا وبريطانيا من التطاول على القضاء اليمني

      حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية وتابعتها بريطانيا وغيرها من التطاول على القضاء اليمني المستقل أو التدخل في شؤونه. وأوضحت الخارجية في بيان صادر عنها، أنّ القضاء في اليمن يمارس مهامه باستقلالية تامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

      وأكدت أن القضاء اليمني قال كلمته بحق خلايا التخابر مع دول أجنبية التي ثبت تورطها في تزويد تلك الدول بمعلومات أسهمت في تنفيذ أعمال عدوانية استهدفت عدداً من المواقع، وتسببت في استشهاد العشرات من المواطنين وحدوث دمار كبير في البنية التحتية.

      واعتبر البيان، أي محاولة للتشكيك في أحكام القضاء اليمني، تدخّلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لليمن، ومساساً باستقلالية إحدى أهم سلطات الدولة.

      وأوضح أن أمريكا لا يحق لها الحديث عن العدالة وحقوق الإنسان ويدها ملطخة بدماء الأبرياء في كثير من أصقاع الأرض وآخرها دماء الشعب الفلسطيني التي اُريقت في غزة بشراكة أمريكية كاملة.

      وجددّت وزارة الخارجية تأكيدها على أن انتقاد واشنطن لأحكام القضاء اليمني يثبت تورطها في أعمال التجسس على اليمن ومحاولتها حماية الأدوات التي استخدمتها لهذا الغرض.

      المصدر: المسيرة نت

