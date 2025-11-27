الخميس   
   27 11 2025   
   6 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “جبهة العمل الإسلامي”: الاعتداءات الصهيونية واستشهاد المواطنين برسم الدولة اللبنانية

      اشارت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة منسقها العام الشيخ زهير الجعيد أن “العدو اليهودي الصهيوني الغاشم المجرم لم يلتزم اتفاق وقف اطلاق النار ولو يوما واحدا” لافتة إلى “ارتقاء أكثر من 345 شهيدا وجرح حوالى ألف مواطن لبناني منذ إعلان وقف النار”، وقالت: “هذا الأمر الخطير هو برسم الدولة اللبنانية التي ينبغي عليها حماية شعبها وأرضها ومؤسساتها، وبرسم لجنة الميكانيزم المشرفة على تنفيذ هذا الاتفاق”.

      واستغربت “المطالبة المتواصلة من قبل العدو الإسرائيلي الغاصب المعتدي والإدارة الأميركيّة المنحازة بالكامل لصالح العدو ومن الموفدين الغربيين والعرب، وحتى من قبل بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية، بضرورة نزع سلاح المقاومة وحصرية السلاح في يد الدولة، في حين أن العدو الصهيوني الغاشم مستمر في عدوانه وإجرامه واغتيالاته واحتلاله للأرض اللبنانية، وعدم إطلاق سراح الأسرى المعتقلين”.

      مواضيع ذات صلة

      جبهة العمل الإسلامي تدعو إلى أوسع حملة تضامن مع المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة

      جبهة العمل الإسلامي تدعو إلى أوسع حملة تضامن مع المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة

      جبهة العمل الإسلامي هنأت حركة “الجهاد” في ذكرى انطلاقتها ال38: قدمت ولا زالت التضحيات الجمة

      جبهة العمل الإسلامي هنأت حركة “الجهاد” في ذكرى انطلاقتها ال38: قدمت ولا زالت التضحيات الجمة

      جبهة العمل الإسلامي: ردّ حماس على مقترح ترامب لوقف الحرب في غزّة حكيمٌ وإيجابيٌّ ومتّزن

      جبهة العمل الإسلامي: ردّ حماس على مقترح ترامب لوقف الحرب في غزّة حكيمٌ وإيجابيٌّ ومتّزن