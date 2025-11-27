“جبهة العمل الإسلامي”: الاعتداءات الصهيونية واستشهاد المواطنين برسم الدولة اللبنانية

اشارت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة منسقها العام الشيخ زهير الجعيد أن “العدو اليهودي الصهيوني الغاشم المجرم لم يلتزم اتفاق وقف اطلاق النار ولو يوما واحدا” لافتة إلى “ارتقاء أكثر من 345 شهيدا وجرح حوالى ألف مواطن لبناني منذ إعلان وقف النار”، وقالت: “هذا الأمر الخطير هو برسم الدولة اللبنانية التي ينبغي عليها حماية شعبها وأرضها ومؤسساتها، وبرسم لجنة الميكانيزم المشرفة على تنفيذ هذا الاتفاق”.

واستغربت “المطالبة المتواصلة من قبل العدو الإسرائيلي الغاصب المعتدي والإدارة الأميركيّة المنحازة بالكامل لصالح العدو ومن الموفدين الغربيين والعرب، وحتى من قبل بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية، بضرورة نزع سلاح المقاومة وحصرية السلاح في يد الدولة، في حين أن العدو الصهيوني الغاشم مستمر في عدوانه وإجرامه واغتيالاته واحتلاله للأرض اللبنانية، وعدم إطلاق سراح الأسرى المعتقلين”.