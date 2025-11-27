الخميس   
    لبنان

    مجلس الوزراء يقرّ تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف وسلام يؤكد متابعة تنفيذ خطة الجيش

      أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على متابعة تنفيذ خطة الجيش المتعلقة بضبط السلاح، وذلك استنادًا إلى التقارير الشهرية التي يرفعها الجيش بهذا الشأن.

      وأوضح مرقص أن مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله، مشيرًا إلى إقرار تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف.

      وأضاف أن المجلس ناقش عرض وزيرة التربية ريما كرامي حول ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، حيث قدّمت شرحًا للآلية والمعايير والأصول المعتمدة، وطلب منها المجلس مزيدًا من التفاصيل على أن تعود بها إلى الجلسة المقبلة لاستكمال الدراسة.

      كما أكد مرقص أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدّمته وزيرة البيئة تمارا الزين بشأن المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات مرفأ بيروت، وتم تشكيل لجنة وزارية لوضع الاقتراحات اللازمة في هذا الإطار.

      وأشار إلى موافقة المجلس على تسمية المبنى المستحدث في المستشفى الحكومي في الكرنتينا باسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

      التأم مجلس الوزراء في السراي الحكومي، في جلسة عادية على جدول اعمالها بنودا إدارية ابرزها عرض ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.

      للمتابعة تنضم الينا مراسلتنا زينب ناجي.

      المصدر: موقع المنار

