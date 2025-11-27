ارتقاء شهداء إثر توسيع الاحتلال عملياته في جنين وطوباس

شهد شمال الضفة الغربية، عصر اليوم الخميس، توترا ميدانيا متسارعا، مع توسّع عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين ومحيطها.

وفي التفاصيل، فقد استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية لجيش الاحتلال في محافظة طوباس.

هذا وقال الاحتلال إنه قتل ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية بعد ظهر اليوم الخميس.

يأتي ذلك في وقت قامت فيه قوات الاحتلال بمحاصرة شابين داخل منزل في حي جبل أبو ظهير في جنين وسماع صوت إطلاق نار كثيف.

#شاهد| انتشار جنود الاحتلال في محيط منزل محاصر بمنطقة جبل أبو ظهير في جنين. pic.twitter.com/11vwHbaiey — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2025

في الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في طوباس لليوم الثاني على التوالي، مستهدفا 5 مناطق في المحافظة من خلال نشر قوات كبيرة، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واحتجاز للفلسطينيين.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مروحيات إسرائيلية حلّقت فوق المدينة وأطلقت نيران رشاشاتها تجاه مناطق مأهولة، في مؤشر على اتساع نطاق العملية.

وأصيب 15 فلسطينيا أصيبوا، نتيجة اعتداءات بالضرب من الاحتلال، بينهم مسن يبلغ من العمر أكثر من 80 عاما، كما احتجز الاحتلال 4 فلسطينيين صباح اليوم ليصل عدد المعتقلين منذ بداية العملية إلى نحو 70.

وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة طوباس نضال عودة للجزيرة، إن الاحتلال عرقل وصول سيارات الإسعاف إلى بلدة طمون، حيث أقام حاجزا عسكريا في مدخل البلدة وفتش الطواقم والمرضى.

وأعلنت قوات الاحتلال قتل 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين عقب ساعات من إطلاق عمليتها العسكرية بطوباس صباح أمس الأربعاء.

وفرضت قوات الاحتلال حظر التجول والحصار على مدينة طوباس ومخيم الفارعة وقرى عقابا وطمون وتياسير، فضلا عن تجمعات ومناطق عدة في الأغوار الشمالية، ودهمت العديد من المنازل وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن بدء عملية عسكرية واسعة في المنطقة بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحرس الحدود شاركت فيها مقاتلات ومروحيات ومسيّرات، استنادا إلى ما زعم أنه معلومات استخباراتية عن نشاطات يُشتبه في ارتباطها بتنظيمات فلسطينية مسلحة ورصد إقامة بنى تحتية لاستهداف الجيش.

في المقابل، قال محافظ طوباس أحمد الأسعد للجزيرة، إن ما يجري هو تطبيق لمشروع “ألون” الاستيطاني، وفرض وقائع جديدة والسيطرة على أراض فلسطينية.

وفي تطورات أخرى، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات دهم واعتقال في مدينتي قلقيلية وطولكرم شمالي الضفة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جنود الاحتلال دهموا منزلا بحي كفر سابا في قلقيلية، كما اقتحموا ضاحية ذنابة شرقي طولكرم.

وقبل ذلك، قامت قوات إسرائيلية مصحوبة بتعزيزات عسكرية وجرافات اقتحمت مدينة طولكرم، وتوجهت نحو مخيم نور شمس، حيث نفذت عمليات توسعة وتجريف في المخيم.

وفي مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن محافظة القدس أن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدخل مخيم شعفاط.

وعلى صعيد آخر، اعتدى مستوطنون مسلحون على منازل وممتلكات فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشملت الاعتداءات بلدة سلواد شرقي رام الله وتجمّع عرب الرشايدة جنوب شرقي بيت لحم وبلدة بيتا جنوبي نابلس وقرية جوريش المجاورة لها، إضافة إلى تجمّع خلة الحمص جنوب شرقي يطا في منطقة جبل الخليل.

ونفّذ المستوطنون اعتداءاتهم تحت حماية قوات الاحتلال التي منعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم، واستخدمت قنابل الغاز لتفريقهم.

المصدر: مواقع فلسطينية