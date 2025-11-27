الخميس   
   27 11 2025   
   6 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    أنقرة تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

      انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

      وقال كتشالي إن إدارة جنوب قبرص الرومية تواصل، منذ عام 2003، توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة لترسيم المناطق البحرية المحيطة في الجزيرة، وذلك من دون أي اعتبار للقبارصة الأتراك الذين يعدون طرفاً يتمتع بسيادة متساوية على قبرص.

      ولفت إلى أن المنطقة المشمولة في الاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، والذي سجلته أنقرة رسمياً لدى الأمم المتحدة في 18 آذار 2020، مؤكداً أن بلاده تتناول هذه المسألة من زاوية قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك.

      وشدد على أن إقدام لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع إدارة جنوب قبرص الرومية، يمس بشكل مباشر الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة.

      وقال إن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تمثل الجزيرة بأكملها، ولا تمتلك أي صلاحية لاتخاذ خطوات أحادية تتعلق بالجزيرة ككل.

      ودعا كتشالي المجتمع الدولي، وفي مقدمته دول المنطقة، إلى عدم دعم هذه الإجراءات الأحادية، وعدم المشاركة في محاولات انتزاع الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، الذين يشكلون جزءا متساويا في السيادة على الجزيرة.

      وأكد أن تركيا، وبالتعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك.

      وقد وقّع كل من لبنان وقبرص، أمس الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في القصر الجمهوري، في خطوة تفتح الباب أمام “تطوير اتفاقيات ثنائية، وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة خصوصاً، والاتصالات وخطوط نقلها، والسياحة وبرامجها”.

      وقال رئيس الجمهورية جوزاف عون، عقب لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن التعاون مع قبرص «لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً. ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك»، مضيفاً «نريد لهذا الاتفاق أن يكون لُبنة أولى في جسر من التعاون الدولي، نتمناه على امتداد منطقتنا كلها بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها»، معتبراً أن الاتفاق «سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية. كما بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال».

      المصدر: TRT عربي