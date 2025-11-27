ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم واشنطن ويصعّد اتهاماته لبايدن

كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته على الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، على خلفية الهجوم الذي وقع قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء وأدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني. واتهم ترامب بايدن بالسماح بدخول منفّذ الهجوم إلى الولايات المتحدة من دون إجراءات تدقيق كافية، بعد قدومه من أفغانستان عام 2021.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به من ولاية فلوريدا حيث يمضي عطلة عيد الشكر، إن المشتبه به “أحد الذين فتحت لهم إدارة بايدن أبواب البلاد بلا فحص ولا رقابة”، معتبراً أن ما جرى “عمل إرهابي” يجب التعامل معه بحزم. وأضاف أن سياسات الهجرة خلال ولاية بايدن “عرّضت الأمن القومي للخطر”، وأن على إدارته الحالية “إعادة التدقيق” في كل الداخلين من أفغانستان خلال تلك الفترة.

وجاء الهجوم في منطقة لا تبعد سوى مبنيين عن البيت الأبيض، حيث أطلق المشتبه به النار على دورية تابعة للحرس الوطني قبل أن تتم السيطرة عليه وإصابته. وأفاد مسؤول شرطة واشنطن جيفري كارول بأن المهاجم “اقترب من نقطة الحراسة، أشهر سلاحه، وأطلق النار مباشرة على العناصر”.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن الموقوف أفغاني يبلغ من العمر 29 عاماً، وكان قد خدم سابقاً في الجيش الأفغاني وفي وحدات عملت إلى جانب القوات الأميركية، قبل أن يدخل الولايات المتحدة بعد انهيار الحكومة الأفغانية.

وفي أعقاب الحادث، أعلن ترامب عن توجيهاته بنشر 500 جندي إضافي في العاصمة، ما يرفع عديد القوات المنتشرة هناك إلى أكثر من 2500 جندي، في خطوة أثارت انتقادات من مسؤولين ديمقراطيين يرون أنها تتجاوز صلاحياته، فيما دافع ترامب عنها باعتبارها “ضرورية لمواجهة التهديدات المتزايدة”.

ويعد الهجوم الأخير الأخطر ضد عناصر الحرس الوطني منذ أن بدأ ترامب بنشرهم في عدد من المدن الأميركية مطلع ولايته الثانية بدعوى مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية، وهو إجراء تواصل المعارضة الديمقراطية انتقاده، فيما تتهم الإدارة الحالية خصومها بـ“تسييس الملف الأمني”.

المصدر: وكالات