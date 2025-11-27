عمار: سلاح المقاومة باقٍ ما دام هناك عدو إسرائيلي يحتل أرضاً وينتهك وحرمات

شدّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار على “أننا مقبلون على انتخابات نيابية وهناك من يحاول بطريقة أو بأخرى أن يُسقط التواريخ وبرامج هذه الانتخابات ويحاول أن يلقي تبعة ذلك على غيره”، وأكد “أننا مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وفق القانون النافذ حالياً”.

كلام النائب عمار جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد حسن قاسم رضا (أبو علي رضا) والشهيد المجاهد محمود محمد شري (أبو حسن) في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز.

وأشار عمار إلى أن “سلاح المقاومة باقٍ ما دام هناك عدو إسرائيلي يحتل أرضاً وينتهك مقدسات وحرمات”، وتابع أن “هذا السلاح باقٍ طالما أن هذا العدو لم يستسلم للقرارات والمواثيق الدولية ولآخر اتفاقية متعلقة بالحرب على لبنان، بحيث إنه ينسحب من النقاط السبعة وليست الخمسة، ويعيد الأسرى، ويوقف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات براً وبحراً وجواً”.

ولفت عمار إلى أن “البعض في لبنان يحرّضون اليوم بشكل مباشر على المقاومة ويستهدفون مكوّناً أساسياً من مكونات هذا البلد”، وأضاف “آن لهؤلاء أن يعودوا إلى وطنيتهم وإنسانيتهم وإلى كلمة الحق، لا سيما أننا نتعايش تحت سقف واحد وفي بلد واحد”.

وسأل عمار “الحكم والحكومة في لبنان، عن أية مفاوضات تتحدثون، وأنتم ما زلتم تعانون من تملّص العدو الإسرائيلي في أقرب مرحلة من اتفاقية وقف الأعمال العدوانية التي مرّ عليها سنة”، ولفت إلى أن “هذا العدو لا أمان له ولا يؤمَن له بأي حال من الأحوال”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله