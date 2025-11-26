الأربعاء   
   26 11 2025   
   5 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بالضفة المحتلة

    استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

    وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “الشاب أسامة كميل (20 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته مساء اليوم برصاص الاحتلال في بلدة قباطية”.

    وأكدت مصادر محلية أن “شاباً أصيب برصاص الاحتلال في البطن خلال تواجده في منطقة المقاهي في قباطية، وجرى نقله إلى المستشفى”، ليعلن لاحقاً عن استشهاده.

    وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قباطية في وقت سابق من مساء الأربعاء، ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلاً وفتشته.

    وباستشهاد كميل، يرتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي إلى 57 شهيداً.

    المصدر: وكالة وفا

    مواضيع ذات صلة

    العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

    العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تسرق محتويات منزل في مادما بالضفة المحتلة

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تسرق محتويات منزل في مادما بالضفة المحتلة

    اجتياح صهيوني واسع لطوباس: حظر تجوّل واقتحامات واعتقالات

    اجتياح صهيوني واسع لطوباس: حظر تجوّل واقتحامات واعتقالات