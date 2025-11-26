شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بالضفة المحتلة

استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “الشاب أسامة كميل (20 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته مساء اليوم برصاص الاحتلال في بلدة قباطية”.

وأكدت مصادر محلية أن “شاباً أصيب برصاص الاحتلال في البطن خلال تواجده في منطقة المقاهي في قباطية، وجرى نقله إلى المستشفى”، ليعلن لاحقاً عن استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قباطية في وقت سابق من مساء الأربعاء، ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلاً وفتشته.

وباستشهاد كميل، يرتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي إلى 57 شهيداً.

المصدر: وكالة وفا